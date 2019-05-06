واشنطن – عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن قلق الولايات المتحدة من “مطامع” روسيا في منطقة القطب الشمالي، وخطط موسكو المتعلقة بالتعاون مع الصين هناك.

وقال بومبيو، اليوم الاثنين، أثناء لقاء وزاري عقده “مجلس المنطقة القطبية الشمالية” في مدينة روفانييمي الفنلندية: “نحن قلقون من المطامع الروسية للمياه الدولية للطريق البحري الشمالي، بما في ذلك الخطط المعلن عنها مؤخرا لربطه بطريق الحرير البحري الصيني”.

واتهم بومبيو موسكو بالتصرف بـ “عدوانية” في المنطقة قائلا: “في الطريق البحري الشمالي تطالب روسيا، وبطريقة غير شرعية، دولا أخرى بالحصول على إذن منها للمرور، وتطالب بقبول تواجد مرشدين روس على متن السفن الأجنبية، مهددة جميع من يرفض تنفيذ مطالبها باستخدام القوة العسكرية ضدهم. إن هذه المطالب الاستفزازية جزء من تصرف روسيا العدواني هنا في المنطقة القطبية الشمالية”.

ويتوقع أن يلتقي بومبيو، على هامش اللقاء في فنلندا، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لبحث ملفات دولية وإقليمية ملحة، في مقدمتها الأزمة الفنزويلية.

المصدر: نوفوستي