الولايات المتحدة – يبحث بطل العالم السابق للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)​، الأمريكي دانيال جاكوبس، إمكانية الانتقال من فئة الوزن المتوسط، عقب هزيمته أمام بطل العالم المكسيكي ساؤول ألفاريز.

وفشل دانيال جاكوبس في تخفيف وزنه وفقا للعقد المبرم قبل نزاله أمام بطل العالم المكسيكي، حيث زاد بمقدار 1.6 كلغ عن المطلوب، وتم تغريمه إثر ذلك مبلغ مليون دولار.

وانتزع ساؤول ألفاريز “كانيللو”، حزام بطل العالم (IBF) من الأمريكي، عقب فوزه عليه بالنقاط، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في لاس فيغاس، بولاية نيفادا الأمريكية، ليضمه إلى حزامي المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA).

وحصل ساؤول ألفاريز على مبلغ قدره 35 مليون دولار، بينما كان من المفترض أن يحصل الملاكم الأمريكي على مبلغ مضمون بقيمة 2.5 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين دولار أخرى بموجب عقده مع شبكة (DAZN).

المصدر: “championat.com”