انجلترا – نجح الثلاثي الإفريقي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، في تحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 22 هدفا، بينما يأتي زميله ماني في المركز الثاني بـ 20 هدفا.

كما سجل أوباميانغ أمس هدفا في شباك برايتون، ليصل إلى الهدف رقم 20 أيضا في البريميرليغ.

وذكرت شبكة “سكواوكا” العالمية للإحصاءات أن هذه النسخة من البريميرليغ هي الأولى التي يسجل فيها ثلاثة لاعبين أفارقة 20 هدفا أو أكثر.

المصدر: وكالات