الإمارات العربية – توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإماراتي قد يكون عند نقطة تحول، لاسيما مع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض “إكسبو 2020 دبي” مع نهاية العام الجاري.

وقال صندوق النقد في بيان، إن “اقتصاد الإمارات قطع شوطا طويلا نحو تنويع النشاط، ولكن تذبذبات أسعار النفط لا تزال تؤثر على الإنفاق الحكومي وبعض القطاعات”.

وأضاف أنه “للحفاظ على قوة النمو بعد معرض إكسبو 2020 ، ودون الدفعة التنشيطية التي تقدمها المالية العامة، يتعين الاستفادة من محركات نمو جديدة منفصلة عن أسعار النفط”.

وأشار البيان إلى أن “الاقتصاد قد يكون عند نقطة تحول حاليا، يدعمه الإنفاق العام، إذ يتوقع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام”.

وذكر صندوق النقد الدولي أن النمو في الإمارات “يمكن أن يتجاوز 2% في هذا العام ويقترب من 3% في 2020-2021”.

يشار إلى أن معرض إكسبو الدولي 2020 سينظم في مدينة دبي من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021.

ويقام المعرض تحت شعار: “تواصل العقول وصنع المستقبل”. ويعد المعرض من أكبر وأهم الأحداث الاقتصادية في العالم.

ويتوقع أن يجذب معرض “إكسبو 2020 دبي” أكثر من 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده، وسيأتي 70 بالمائة من الزوار من خارج الإمارات.

المصدر: وكالات