انجلترا – يعد سرطان الأمعاء واحداً من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، ويعرف أحياناً باسم سرطان القولون أو المستقيم. وقد تكون علامات الإنذار المبكر بسرطان الأمعاء دقيقة للغاية لا يمكن اكتشافها بسهولة.

وبحسب الخبراء، فإن الآلام الحادة المفاجئة بالمعدة قد تكون نذيراً مهماً يدل على الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة، وتستوجب استشارة الطبيب على الفور.

وعلى الرغم من أن آلام المعدة ليست بالضرورة دليلاً على الإصابة بالسرطان، إلا أن آلام البطن الحادة أمر مقلق ويجب التنبه إليه وعدم تجاهله.

ووفقاً لدائرة الصحية الوطنية البريطانية، فإن الإصابة بألم حاد في المعدة لا يعني بالضرورة بأنه ناجم عن سرطان الأمعاء، إذ أنه قد ينجم عن أسباب أخرى مثل الزائدة الدودية، وحصى الكلى، وقرحة المعدة. كما أن آلام المعدة المزمنة قد تكون ناتجة عن متلازمة القولون العصبي، أو مرض كرون.

وتتمثل أعراض سرطان الأمعاء الأخرى، في ظهور دم في البراز، وتغيرات في عمل الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال، إضافة إلى آلام البطن المستمرة والغثيان وفقدان شديد في الوزن، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

رويترز