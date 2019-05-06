العراق – أعلن المدير الفني للمنتخب العراقي، الصربي سريتشكو كاتانيتش، اليوم القائمة الأولية لأسود الرافدين، تحضيرا لوديتي تونس وليبيا، الشهر المقبل.

ومن الممكن أن تسبق المباراتين، ودية صربيا التي ربما تحتضنها البصرة، في الأول من يونيو/حزيران.

وضمت القائمة 33 لاعبا، وهم:

“جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح وعلي كاظم لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي وسامح سعيد وفرانس بطرس وحسام كاظم وضرغام إسماعيل ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وريبين سولاقا وسعد ناطق وميثم جبار وعدي شهاب وعلي كاظم لخط الدفاع”.

كما ضمت أيضًا “أحمد ياسين وجيلوان حمد وهمام طارق ومازن فياض وحسين علي وأحمد جلال وجستين ميرام وأمجد عطوان وبشار رسن وصفاء هادي وإبراهيم بايش وكرار نبيل وأسامة رشيد لخط الوسط، ومهند علي وعلاء عباس وأيمن حسين وعلاء عبد الزهرة لخط الهجوم”.

ومن المؤمل أن يتم اختزال القائمة إلى 23 لاعبا، تحضيرا للوديات الثلاث، إن تم تثبيت مباراة صربيا.

المصدر : كووورة