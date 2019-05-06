فرنسا – يخطط البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للرحيل عن صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع “لو10 سبورت” الفرنسي، فإن نيمار طلب من والده وهو وكيل أعماله، البدء في خطة الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، بالرغم من تصريحات والده المتكررة باستمرار نجله مع الفريق الباريسي.

وذكر الموقع الفرنسي، أن والد نيمار يعمل في الكواليس على رحيل نجله عن باريس سان جيرمان في الميركاتو القادم.

وربطت العديد من التقارير نيمار بالعودة إلى الدوري الإسباني، واللعب في صفوف أحد الغريمين التقليديين، ريال مدريد، وبرشلونة الذي رحل عنه النجم البرازيلي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد لغاية يونيو 2022.

المصدر: وكالات