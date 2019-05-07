هولندا – يعول أياكس أمستردام الهولندي، على شبانه والتاريخ، لبلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996، وذلك عندما يستضيف توتنهام الإنجليزي، الأربعاء، في إياب نصف النهائي.

وحقق أياكس أفضلية جيدة بفوزه ذهابا بهدف نظيف سجله دوني فان دي بيك.

ومن أصل 17 مواجهة في دور الأربعة، انتهت بفوز الفريق الزائر في ذهاب نصف النهائي، نجح فريق واحد فقط في قلب الطاولة وبلوغ النهائي وكان… أياكس نفسه موسم 1995-1996، حين خسر على أرضه 0-1 أمام باناثينايكوس اليوناني قبل أن يفوز إيابا خارج قواعده 3-0 في طريقه لمواجهة يوفنتوس الإيطالي الذي جرد الهولنديين من اللقب بالفوز عليهم بركلات الترجيح.

واستحق أياكس التواجد في هذا الموقف، بعدما حقق فوزه الثالث تواليا خارج قواعده، الأول بنتيجة مدوية على ريال مدريد الإسباني بطل المواسم الثلاثة الماضية 4-1 في إياب ثمن النهائي، بعد خسارته ذهابا على أرضه 2-1، والثاني 2-1 على يوفنتوس بعد أن تعادلا ذهابا في أمستردام 1-1.

وبات أياكس بذلك ثالث فريق في تاريخ المسابقة يحقق الفوز في ثمن وربع ونصف النهائي خارج قواعده، بعد بايرن ميونيخ الألماني (2012-2013) وريال مدريد (2017-2018)، هو يمني النفس بالبناء على النتيجة التي حققها في لندن من أجل التأهل إلى النهائي للمرة السابعة في تاريخه المرصع بأربعة ألقاب، وحرمان توتنهام من تحقيق هذا الأمر للمرة الأولى في تاريخه.

لكن الفريق اللندني لن يترك هذه الفرصة التاريخية تفلت من بين يديه بهذه السهولة، بحسب ما أكد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي بدا واثقا من قدرة فريقه على بلوغ مباراة اللقب المقررة في ملعب “واندا متروبوليتانو” الخاص بأتلتيكو مدريد الإسباني في الأول من يونيو المقبل.

المصدر: أ ف ب