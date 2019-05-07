إيطاليا – تلقى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، ضربة قوية عقب إصابة أحد لاعبيه، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة كييفو فيرونا، في إطار الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن الهولندي ستيفان دي فري مدافع إنتر ميلان، تعرض لمشاكل في عضلات الفخذ الأيمن، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم حالة اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبات ستيفان دي فري (27 عامًا) مهددًا بالغياب عن المباريات الثلاث المتبقية لفريقه في الدوري الإيطالي، حيث سيواجه النيراتزوري، كل من كييفو فيرونا ونابولي وإمبولي.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 63 نقطة، ويحتاج إلى الفوز في مبارياته المقبلة، لضمان التواجد في المربع الذهبي ومن ثم التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

المصدر : كووورة