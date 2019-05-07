إيران – أكد مسؤول إيراني ضرورة خصخصة شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران أير”، وذلك في وقت تعيش فيه إيران أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال وزير النقل والطرق الإيراني، محمد إسلامي، الثلاثاء، إنه “من الضروري طرح أسهم شركة الخطوط الجوية للاكتتاب بهدف رفع مردودية الشركة عبر سوق رأس المال”، وفقا لما نقلته وكالة “فارس”.

وجاء تصريح إسلامي خلال مراسم جرت اليوم لتسليم وتسلم منصب المدير التنفيذي لشركة “إيران أير”، دون أن يحدد الحصة التي يجب خصخصتها في الشركة الإيرانية الحكومية.

وتعيش إيران أوضاعا اقتصادية متفاقمة، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها، والتي انعكست سلبا على حياة المواطنين العاديين.

و”إيران أير” هي الناقلة الرسمية لإيران، تأسست في عام 1962 ويقع مقرها الرئيسي في طهران، وتتخذ من مطار الإمام الخميني الدولي مركزا لأنشطتها، وتنفذ الناقلة رحلات إلى 28 دولة حول العالم.

المصدر: وكالات