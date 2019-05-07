بروكسل – فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط حاد بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بتهديده بزيادة الرسوم على سلع صينية هذا الأسبوع، مما دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول العالية المخاطر.

وقاد الاتجاه النزولي المؤشران داكس الألماني، الأكثر تأثرا بالصين ومخاوف الحرب التجارية، وكاك الفرنسي بانخفاضهما 1.7 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.

وفقد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، مسجلا أكبر هبوط في ستة أسابيع.

كما نزلت بورصتا إيطاليا وإسبانيا أكثر من واحد بالمئة في حين أغلقت الأسواق في بريطانيا بسبب عطلة مصرفية.

وكانت آمال التوصل لاتفاق بين الصين والولايات المتحدة أحد أسباب الصعود القوي للأسهم هذا العام. وتعافت مؤشرات الأسهم في معظم الدول بعد خسائر كبيرة العام الماضي لتسجل أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وانخفضت أسعار النفط وهوت الأسهم الآسيوية بعد أن كثف ترامب الضغط على الصين في خطوة مفاجئة، قائلا يوم الأحد إن محادثات التجارة مع بكين تسير ببطء شديد وإنه سيرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الجمعة إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة.

وهبط مؤشر قطاع السيارات ثلاثة بالمئة، ليقود تراجعا واسعا بين القطاعات المختلفة في أوروبا.

رويترز