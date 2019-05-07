الأغلى على كوكب الأرض.. ريال مدريد يقدم عرضا “لا يمكن رفضه” لضم مبابي

الأغلى على كوكب الأرض.. ريال مدريد يقدم عرضا “لا يمكن رفضه” لضم مبابي

إسبانيا – ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد قدم عرضا مغريا لباريس سان جيرمان لشراء نجم هجومه الشاب كيليان مبابي.

وقالت “ذا صن” نقلا عن مصادر إعلامية فرنسية، إن النادي الملكي يرغب بضم مبابي مقابل 280 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي الذي يقترب من إبرام صفقتي البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي والفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، يحاول إقناع “بي إس جي” بالتعاقد مع صاحب الـ20 عاما.

وأشارت، إلى أن عرض الريال يفوق بكثير ذلك الذي دفعه باريس في صيف 2017 لضم البرازيل نيمار دا سيلفا من برشلونة (222 مليون يورو)، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، ليصبح مبابي حال إتمامها اللاعب الأغلى على كوكب الأرض.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم مبابي قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

المصدر: thesun