ليبيا – رأى وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أن إيطاليا تقف على الجانب الخطأ بدعمها حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج الذي وصفه بـ”المرتهن للمليشيات” في طرابلس.

الحويج قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا) وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” في إشارة إلى إستقبال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي للسراج :” إنتبهوا، لا ينبغي عليكم التحالف مع الشيطان إيطاليا على الجانب الخطأ و الميليشيات هي نفسها التي تحمي وتسهل تهريب المهاجرين نحو سواحلكم من بينها متطرفون إسلاميون مستعدون لضربكم وليس للسراج أي سلطة عليها”.

وأشار إلى أن خيارات وتحركات المبعوث الاممي غسان سلامة التي لفها الغموض والأخطاء المدوية أثبتت فشلها، مبيناً أن سلامة لا يستطيع حل مشاكل ليبيا الداخلية على الإطلاق.

وإعتبر أن المبعوث الأممي كان بالفعل يؤدي إلى تفاقم المشاكل في البلاد، لافتاً إلى أنه إختار 150 ممثلاً للمجتمع المدني الليبي لمؤتمره دون توضيح المعايير لذلك أصبحت سريته خطيرة ومضرة بحسب تعبيره.