ليبيا – أسوة بحال كل مسؤولي الحكومة ، إمتنع الإعلام الرسمي والخاص الموالي لحكومة الوفاق عن التعليق أو التطرق من قريب أو بعيد لفضيحة إسقاط طائرة ميراج يقودها مرتزق برتغالي شمال مدينة غريان .

لكن دور الرد فيما يبدوا قد أُسند للصفحات المزورة التي توالي الحكومة وهدفها تضليل المتابعين على وسائل التواصل الإجتماعي ومن هذه الصفحات صفحة مزورة تنتحل إسم صحيفة المرصد .

وقد دأبت هذه الصفحات منذ فترة على تزوير المنشورات والأخبار المزورة بإعلانات ممولة مستمرة ما يعني أن ثمة ميزانية مالية مخصصة لهذه الصفحات لكي تقوم بما تقوم به فيما إلتزمت قنوات ليبيا لكل الأحرار وبانوراما والرائد والتناصح الصمت وخصصت مساحات لمزاعم صحافية حول هوية القصف الليلي لمواقع قوات الوفاق إستناداً على معلومات من وكالات بأن الصواريخ المستخدمة تملك دولة الإمارات بعضاً منها وتجاهلت الصور ومقاطع الفيديو الواردة لمرتزق الهيرة .

ولعدم إمكانية الرد عبر الإعلام الرسمي أو الموالي نظراً لحجم الفضيحة الكارثة خاصة وأن المرتزق المعتقل قُبض عليه بعد إسقاطه في طلعة قتالية مماثلة لطلعات سابقة أزهقت أرواح ليبيين في ترهونة وغريان وسيدي السايح وسوق الخميس ، فكان لزاماً على ” ذباب الوفاق الإلكتروني ” أخذ زمام المبادرة .

البداية كانت مع الصفحة المزورة للمرصد التي زعمت بأن الطائرة التي أُسقطت والطيار الذي كان على متنها تابعين لعملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، ولكن فات عليها أن هذه العملية كانت قد توقفت أصلاً منذ شهر مارس الماضي ،

أما الصفحة المزورة باسم قناة ليبيا الحدث فقد نقلت ذات الخبر المزيف ولكن نسبته هذه المرة للواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة بذات المزاعم ألا وهي تبعيته لعملية صوفيا ! .

وهنا جاء دور الصفحة المزورة باسم صحيفة المتوسط التي تلقفت صوراً للطيار وهو يتلقى معاملة حسنة في مكان إعتقاله بغرفة عمليات الكرامة ، لتنسج بدورها خبراً للمسماري عن أن سر هذه المعاملة هو إسقاط طائرته بالخطأ وبأنهم سيعيدونه للإتحاد الأوروبي !!!!

كانت صحيفة المرصد قد نوهت مراراً وتكراراً لمسألة وجود الحسابات المزورة سواء التي تنتحل إسمها أو إسم مؤسسات أخرى منها قناة ليبيا روحها الوطن و 218 و ليبيا الحدث ومحمود المصراتي وسهام سرقيوة وهاجر القايد وغيرها الكثير .

المرصد – خاص