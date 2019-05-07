العراق ضمن أعلى 40 دولة حيازة للذهب خلال الربع الأول لعام 2019

العراق ضمن أعلى 40 دولة حيازة للذهب خلال الربع الأول لعام 2019

الولايات المتحدة – أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الثلاثاء، أن العراق ضمن أعلى 40 دولة حيازة للذهب خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المجلس في تقرير نشره على موقعه الرسمي واطلعت عليه السومرية نيوز، إن “العراق احتل المرتبة 38 ضمن أعلى 40 دولة لحيازاتها للذهب خلال الربع الأول من عام 2019″، مبيناً أن “هذه الكمية بلغت 96.3 طناً وهي تمثل 6% من الاحتياطيات العراق الأخرى”. وأضاف المجلس، أن “الولايات المتحدة الأميركية احتلت المرتبة الأولى عالمياً من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت أكثر من 8133 تليها المانيا بـ 3369 طناً”، مبينة أن “6 دول عربية كانت ضمن أعلى 40 دولة للحيازات الذهبية والتي شملت السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق والكويت”.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

رويترز