الولايات المتحدة – استخدمت القوات الجوية الأمريكية نموذجا أوليا، لوحدة توليد أشعة ليزر بنجاح في تدمير عدد من الصواريخ، التي أطلقت من منصات جوية.

وتشير The Drive إلى أن هذه الاختبارات نظمتها مختبرات سلاح الجو الأمريكي ونفذتها مؤسسة لوكهيد مارتن، جرت يوم 23 أبريل في ميدان “الرمال البيضاء” بولاية نيو مكسيكو.

وتفيد The Drive بأن الحديث يدور عن مشروع SHiELD –

(Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) حيث من المنتظر إنجاز وحدة ليزر لطائرة مقاتلة بحلول عام 2022 ، تكون قادرة على تدمير الصواريخ التي تطلق من منصات طائرة.

ونشرت وكالة الأناضول للأنباء سابقا صورة سلاح ليزر TÜMOL من ابتكار مهندسين في المجلس التركي للبحوث العلمية والتقنية.

فيما أعلن إيغور كوروتشينكو، مدير المركز الروسي لتحليل تجارة الأسلحة العالمية، في خريف عام 2018 بأن مجمع ليزر “بروسفيت” الروسي فعال ضد جميع أنواع الطائرات المسيرة في “الظروف الملائمة” فقط.

المصدر: لينتا. رو