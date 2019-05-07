مصر – فاجأ النجم المصري تامر حسني متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو من اغنية الاعلان الجديد الذي جمعه بالنجمة نانسي عجرم وهو لاحدى شركات الاتصالات في مصر.

وظهر في المقطع مع الفنان الكوميدي مصطفى هريدي الذي شاركه في فيلم”عمر وسلمي” قبل سنوات، الا انه اختفى بعدها وبشكل مفاجئ عن الساحة الفنية.

وكشف من خلال تعليقه على المقطع الذي يجمع بين الاعلان ومشاهد من الفيلم، عن سبب ابتعاد هريدي عن التمثيل، قائلاً “الحقيقة انه اكتئب وسافر فجأة بس دلوقتي رجع يمثل وبقوة حبيبي يا درش نورت مكانك”.

من جهة ثانية، شارك حسني في الحلقة الأولى من مسلسل “ولد غلابة”، بشخصية محمود شلبي بائع “جلابيب صعيدي”، والذي يلتقي مع “عيسى” مدرس التاريخ، الذي يجسده أحمد السقا، وتحدثا عن ظلم وقهر “الدنيا”، وما يتعرضون له في الحياة. ونال المقطع اعجاب الالاف من المشاهدين الذين اعتبروه من اجمل المشاهد في الحلقة.

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