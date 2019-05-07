الولايات المتحدة – أطلقت شركة “موزيلا” تحديثاً جديداً لمتصفح “فايرفوكس” الشهير لحل مشكلة الأدوات الإضافية، وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 66.0.4 الجديد يتغلب على تعطل الأدوات الإضافية بسبب وجود مشكلة في الشهادة، وبالتالي فإن الأدوات الإضافية ستعمل مرة أخرى على الأجهزة المكتبية وأجهزة أندرويد.

وفي حالة استمرار المشكلات مع بعض الأدوات الإضافية، فيمكن للمستخدم أن يقوم بتعطيل التحقق من الشهادة الخاصة بالأدوات الإضافية مؤقتاً، وللقيام بذلك يُكتب الأمر about:config في سطر العنوان، ويتم تحويل القيمة أمام البند xpinstall.signatures.required من true إلى false.

وبعد إعادة تشغيل المتصفح ستعمل الأدوات الإضافية مرة أخرى، ولكن سيظهر تحذير، وهنا يتعين على المستخدم أن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد، مع ضرورة إعادة ضبط القيمة إلى true مرة أخرى، نظراً لأن التحقق من الشهادة الخاصة بالأدوات الإضافية يعتبر من مزايا الأمان الهامة.

رويترز