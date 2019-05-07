مصر – مع أول يوم من عرض برنامج “رامز في الشلال” أرسلت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطاباً تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة.

وأكدت أن برنامج رامز جلال لهذا العام “رامز في الشلال” لم يحصل على ترخيص لعرضه.

وأوضحت الهيئة أنها خاطبت 12 قناة، وهي “الحياة، صدى البلد، كايرو، cbc mbc مصر، النهار، دريم، القاهرة والناس، المحور، بانوراما دراما، on، on tv” لعدم عرض أي مسلسل أو برنامج أو إعلان دون الحصول على موافقة بالعرض العام مسبق من الرقابة، “كما أن برنامج رامز جلال رمضان 2019 لم يتم الترخيص له من قبل الرقابة” بحسب نص الخطاب.

وسائل اعلام مصرية