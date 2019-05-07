نفت عملية ” أيونفور ميد ” المعروفة بإسم ” صوفيا ” أي علاقة لها بالطيار البرتغالي المرتزق الذي أسقطه الجيش بطائرته اليوم الثلاثاء وهي من طراز ( ميراج إف وان ) .

وقال المكتب الصحفي لصوفيا في تصريح أرسله بالبريد لوكالة الأنباء الإيطالية ” نوڤا ” بأن العملية لم يسبق لها العمل بطائرات ميراج وبأنها كانت تعمل فقط في المياه الدولية وقالت بأنه من المستحيل أن يكون لها أي صلة بالعمليات الجوية في الأراضي الليبية . للإطلاع من المصدر إضغط هنا.

وأشارت الوكالة إلى البوست المزور والمزعوم الذي نُشر على فيسبوك ونسب للمتحدث بإسم قيادة الجيش لواء أحمد المسماري وقد زعم هذا المنشور أن الطائرة العسكرية التي أسقطت اليوم جنوب طرابلس لا تتبع حكومة الوفاق ولكنها جزء من عملية صوفيا .

وأضافت : ” في وقت لاحق ، تبين أن صفحة فيسبوك التي أوردت هذا التصريح باسم المسماري هي صفحة مزورة ( صفحة تنتحل إسم قناة ليبيا الحدث ) وقد جاء هذا النفي من المسماري بنفسه عبر حسابه الرسمي على تويتر مؤكداً بأنه لم يصدر أي بيان اليوم”.

وكان المتحدث باسم غرفة العمليات خالد المحجوب ، ندد بأن الطيار البرتغالي قد تم تجنيده من قبل حكومة الوفاق كمرتزق لقصف الليبيين ، في إشارة من الوكالة للإيجاز الذي قدمه المحجوب في وقت سابق اليوم .

ومن جهته نفى الكابتن ” أنتونيلو دي رينزيس سونيرو ” المتحدث بإسم صوفيا تعرض أي طائرة لهم لإطلاق نار أو على أي طائرة أوروبية في الأراضي الليبية موكداً عدم وجود مقاتلين على طائرات من طراز ميراج في المنطقة وذلك من خلال تصريح نقلته عنه صحيفة ” دي إن ” البرتغالية واسعة الإنتشار . للإطلاع من المصدر إضغط هنا .

كما نفى المتحدث الذي سئل عن الوجود المزعوم للطيارين البرتغاليين في ” صوفيا ” ​وفقاً لما تداولته الصفحات المزورة وجود أي طيار برتغالي معهم وقال : ” في هذا الوقت لا توجد طائرة مراقبة بحرية تابعة للقوات الجوية في مهمة في البحر المتوسط ” وفقاً لما نقلته عنه ذات الصحيفة .

المصدر : نوڤا الإيطالية + دي إن البرتغالية

الترجمة : خاص – المرصد