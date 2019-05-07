إسبانيا – أعلن الأوروغوياني، دييغو غودين، قائد أتلتيكو مدريد في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، رحيله عن النادي في نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده في يونيو المقبل.

وبدا غودين متأثرا وحبس دموعه عند إعلانه الرحيل، وقال: “أجمل مرحلة في حياتي تقترب من النهاية، أنا فخور بكوني جزءا من تاريخ هذا النادي، أنا ممتن للغاية”.

وشارك غودين البالغ 33 عاما مع أتلتيكو في 387 مباراة، منذ انضمامه من فياريال في 2010، وأحرز 27 هدفا أشهرها هدف حسم لقب الدوري الإسباني لأول مرة في 18 عاما، عندما هز شباك برشلونة وأحرز التعادل 1-1 عام 2014.

المصدر: وكالات