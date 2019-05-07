ريبيري سيواصل اللعب لموسم أو موسمين قبل تولي منصب في بايرن

ريبيري سيواصل اللعب لموسم أو موسمين قبل تولي منصب في بايرن

ألمانيا – أكد الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، الثلاثاء، أنه سيواصل مزاولة كرة القدم لموسم أو موسمين بعد رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الحالي، قبل العودة لتولي منصب في النادي البافاري.

وبعد 12 عاما في صفوف الفريق، أكد بايرن في نهاية الأسبوع الماضي أن ريبيري (36 عاما) لن يبقى في صفوف الفريق بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وفي مؤتمر صحافي عقده لاعب الجناح الفرنسي اليوم، وبدا عليه التأثر، أكد أنه سيواصل مزاولة اللعبة قبل أن يعود لتولي منصب لم يحدده.

وقال ريبيري: “ما زلت لا أعرف ما سأقوم به في الموسم المقبل، ثم بعض الخيارات… سأواصل اللعب لعام أو عامين، وبعد ذلك أنا واثق مئة بالمئة من العودة إلى ميونيخ. لقد تباحثنا (هو والإدارة) بشأن وظيفة في النادي. لا يزال أمامنا الكثير من الوقت، لكن الأهم هو شعوري بأني في منزلي هنا”.

وكانت مجلة “كيكر” الرياضية الألمانية قد ألمحت الشهر الماضي إلى أن ريبيري قد ينتقل للعب في قطر بعد نهاية مسيرته في ألمانيا.

ولم يخف ريبيري صعوبة الرحيل عن الفريق الذي انضم إلى صفوفه في صيف العام 2007، قادما من مرسيليا الفرنسي، وأحرز معه 22 لقبا أبرزها الدوري الألماني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وأوضح أن “الأمر ليس سهلا، لقد اختبرت وفزت بالكثير مع بايرن. كانت فترة رائعة بالنسبة إلي ولعائلتي، ولن أنسى ذلك أبدا”.

ومن المتوقع أن يودع مشجعو ملعب “أليانز أرينا” ريبيري في المباراة ضد آينتراخت فرانكفورت، في 18 مايو الجاري، والتي ستكون الأخيرة للفريق في الدوري الألماني هذا الموسم. ويتصدر بايرن الترتيب حاليا بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند مع تبقي مرحلتين فقط على نهاية البطولة.

وتابع ريبيري: “أنا متحمس لرؤية ما سيقوم به المشجعون. لقد جمعتني علاقة مذهلة بهم ووقفوا دائما الى جانبي، حتى في أصعب الأوقات”.

وإضافة الى ريبيري، سيودع مشجعو بايرن نجما مخضرما آخر في فريقهم هو الهولندي آريين روبن (35 عاما)، الذي سيرحل أيضا عن صفوف الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ صيف العام 2009.

المصدر: أ ف ب