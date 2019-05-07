فرنسا – استعرضت “رينو” الفرنسية مؤخرا نموذجين جديدين من سيارات النقل الصغيرة ومتوسطة الحجم.

أول سيارة “Renault Master” جاءت بهيكل “VAN”، معدلا عن هياكل سيارات “Master” التي أطلقتها “رينو” في الأعوام الثلاثة الفائتة، يتميز بانسيابية أكبر لتقليل مقاومة الهواء، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED.

وستطرح هذه المركبة بعدة نماذج، جميعها مزودة بمحركات بنزين بسعة 2.3 لتر، وعزم 190 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وقمرة قيادة تضم أحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشات تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات.

أما النموذج الآخر من السيارات ” Renault Traffic”، فقد أتى بهيكل “mini van” أنيق، تميزه مصابيح الـ LED، التي تمتد حتى إلى جوانب السيارة لتضفي عليها لمسة مميزة من الأناقة.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بعدة نماذج، أحدها مزود بمحركات ديزل بسعة لترين، وآخر كهربائي، مزود ببطاريات تكفي لقطع مسافة 120 كلم بالشحنة الواحدة.

وكالات