إسبانيا – يعود الهداف الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الثلاثاء إلى ملعب “أنفيلد”، وهو يمني النفس بإقصاء فريقه السابق ليفربول من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني، يأمل بأن يكرر سيناريو 2015 والفوز بالثلاثية، كونه وصل أيضا إلى نهائي الكأس حيث يلتقي فالنسيا، كما قطع النادي شوطا كبيرا نحو نهائي دوري الأبطال بفوزه ذهابا على أرضه 3-0.

وبالنسبة لسواريز، فقد كان الوقت الذي أمضاه مع “الحمر” نقطة انطلاق لجعله أحد أفضل المهاجمين في العالم، بحسب ما قاله، اليوم الاثنين، عشية لقاء الإياب ضد فريقه السابق، موضحا: “ليفربول منحني الكثير لجعلي أفضل. وقتي هناك جعلني أكثر احترافا، جعلني أتطور من الناحية الفنية وأشياء كثيرة”.

وتابع حديثه قائلا: “أن تكون قائدا لليفربول فذلك كان شيئا فريدا من نوعه في مسيرتي. كنا نقاتل من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجدنا أنفسنا على بعد خطوة واحدة فقط (من اللقب). أنا من بين نخبة كرة القدم، أنا في برشلونة بفضل ما جعلني عليه ليفربول كلاعب”.

وسجل سواريز الهدف الأول لبرشلونة في مرمى فريقه السابق خلال لقاء الذهاب، قبل أن يضيف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدفين الثاني والثالث. لكن الهداف الأوروغوياني حذر زملاءه الحاليين من تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين فازوا على روما الإيطالي 4-1 في ذهاب ربع النهائي، ثم خرجوا من المسابقة لخسارتهم إيابا على الملعب الأولمبي 0-3.

وعلق الأوروغوياني على هذه المسألة بالقول: “لقد فكرنا كثيرا بما حصل (في روما)، وندرك أنهم يتمتعون (ليفربول) بأفضلية هنا أمام جمهورهم. أنت تلعب في أنفيلد، فالأمر مشابه للعب ضد فريق يملك لاعبا إضافيا نتيجة ما ينقله المشجعون إلى لاعبي ليفربول (من حماس)”.

ومع ذلك، إذا كان ليفربول سيحقق عودة غير مرجحة، فعليه فعل ذلك من دون ركيزتين أساسيتين، إذ يفتقد جهود نجميه المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة.

ورأى سواريز أن “فيرمينو وصلاح لاعبان مهمان للريدز، لكن هذا لا يغير استعدادنا للمباراة. لديهم لاعبون آخرون، معظمهم دوليون، ونحن بحاجة إلى أن نوليهم الكثير من الاحترام”.

وحول احتفاله في أنفيلد قال سواريز: “لن أحتفل إذا ما سجلت في مرمى ليفربول على ملعب أنفيلد، أعتذر لهم عن احتفالي في لقاء الذهاب، فقد احتفلت مع جمهور فريقي في الكامب نو”.

المصدر: أ ف ب