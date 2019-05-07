ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان “الزيارة المقررة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى العاصمة الاميركية واشنطن، والتي تأجلت عدة مرات، ستتم قريباً والتحضيرات جارية لها”، مبينا ان “الزيارة ستتناول عدة ملفات”.

واضاف ان “ابرز هذه الالملفات هي الحرب على الإرهاب وإعمار المدن العراقية المحررة من تنظيم داعش والدعم الأميركي العسكري للعراق، وكذلك موضوع العقوبات على إيران وضرورة مراعاة وضع العراق فيما يتعلق بالصراع الأميركي الإيراني الحالي”، مشيرا الى ان “الحديث عن وجود مشاكل بين عبد المهدي والإدارة الأميركية عار عن الصحة”.