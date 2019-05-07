روسيا – أعلنت شركة “غازبروم الروسية، امس، تراجع صادراتها 8.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 64.4 مليار متر مكعب خلال الثلث الأول من 2019، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت الشركة في بيان، اليوم، إن إنتاجها ارتفع 2.1 بالمائة على أساس سنوي إلى 181 مليار متر مكعب في الفترة بين يناير/ كانون الأول- أبريل/ نيسان 2019.

وفي 2018، رفعت الشركة إنتاجها من الغاز 5.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 497.6 مليار متر مكعب، وصادراتها 4 بالمائة إلى 201.8 مليار متر مكعب.

وفي 2019، تخطط الشركة لإنتاج نحو 495.1 مليار متر مكعب من الغاز.

الأناضول