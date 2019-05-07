انجلترا – استقر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على الدفع بوجه جديد، في تشكيلة الريدز أمام برشلونة، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن المهاجم الشاب ريان بروستر، مستعد لخوض مباراته الأولى مع الفريق في غياب الثنائي المصاب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وأكد كلوب أمس الإثنين أن صلاح (ارتجاج) وفيرمينو (إصابة عضلية) لن يشاركا في لقاء الإياب باستاد أنفيلد حيث سيسعى ليفربول لتعويض هزيمته 3-0 في الذهاب.

ولمع اسم بروستر عندما فاز بجائزة هداف كأس العالم تحت 17 عاما في 2017 بعدما سجل ثمانية أهداف مع إنجلترا، ووقع عقده الاحترافي الأول العام الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين عند سؤاله عما إذا كان بروستر سيشارك: “إنه مستعد، هناك فرصة كبيرة. إنه أمر مؤكد تقريبا، شيء مضمون”.

وتابع: “الأمور تسير هكذا دائما. في عالم مثالي تمتلك دائما لاعبين إضافيين تستطيع إشراكهم. عندما تكون على مقاعد البدلاء، فإنك أحد الخيارات الموجودة للمشاركة”.

وغاب بروستر عن أغلب الموسم الحالي بسبب إصابة في الكاحل وعاد الشهر الماضي للمشاركة في مباريات فريق تحت 23 عاما في ليفربول، وسجل هدفا وصنع آخر في مباراتين.

وقال كلوب إن المهاجم الشاب استعاد لياقة المباريات بشكل يسمح بدراسة إشراكه في مباراته الأولى مع الفريق الأول.

وأضاف المدرب الألماني: “كان ريان في حالة رائعة خلال الأسابيع الـ3 أو الـ4 الأخيرة”.

وختم: “الأمر جيد جدا والآن من الرائع أننا نستطيع منحه مكانا في التشكيلة ونحن في موقف صعب”.

المصدر : كووورة