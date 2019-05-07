ألمانيا – عاد كولن الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الموسم الماضي، سريعا للأضواء من أول محاولة بعدما ضمن لقب دوري الدرجة الثانية، بفوزه برباعية نظيفة على غرويتر فورث.

وسجل الكولومبي جون كوردوبا، ثلاثة أهداف لكولن في الدقائق 8 و41 و65، فيما تكفل بينو شميتز لاعب غرويتر بالهدف الرابع عن طريق الخطأ في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ضمن كولن إحراز لقب دوري الدرجة الثانية قبل جولتين على نهايته، ليصعد من الدرجة الثانية للمرة السادسة منذ موسم 1999-2000، والمرة الرابعة كبطل لهذه الدرجة.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية يتأهلان مباشرة للبوندسليغا، بينما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة أمام صاحب المركز الـ16 في الدرجة الأولى، وهو حاليا شتوتغارت.

المصدر: وكالات