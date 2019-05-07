مصر – في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”، ردّت الفنانة شريهان على رسالة الإعلامية لميس الحديدي لها، والتي قالت فيها “وتبقى شريهان أيقونة رمضان، لا تغيب. كل سنة وأنتم طيبين”.

وقالت شريهان في التغريدة: “اللهم لك كل الحمد والشكر على حبكم وتقديركم واحترامكم، وأقسم بالله حبكم حياة غير الحياة، قلبي يشكرك، رمضان كريم حَبيبَتي لميس”.

وكانت الحديدي نشرت فيديو لشريهان، وعلقت عليه قائلة إنّ شريهان “أيقونة رمضان”.

كما ردت شريهان على تغريدة الإعلامي نيشان التي قال فيها: “تبقى هي الأصل في أسر العيون والقلوب.. شريهان.. رمضان كريم”، وقالت شريهان رداً عليه: “انحناءة شكر وحب وتقدير من قلبي عزيزي نيشان المبدع والموهوب جداً، لك مني كل الشكر والاحترام.. رمضان كريم”.

وسائل اعلام مصرية