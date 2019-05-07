وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمتهم والسجن المشدد 15 عاما بحق 52 متهما آخرين، إضافة إلى الحبس سنة واحدة لمتهمين اثنين والسجن 3 سنوات لمتهم.

في غضون ذلك، برأ القضاء المصري 10 متهمين آخرين خلال إعادة محاكمتهم فى قضية فض اعتصام النهضة.

وألزمت المحكمة المدانين بدفع قيمة ما جرى إتلافه بمحافظة الجيزة وكلية الهندسة وحديقتي الحيوان والأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة ما تم ضبطه.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة غيابيا وحضوريا بمعاقبة 23 متهما بالمؤبد و223 متهما بالمشدد 15 عاما و22 متهما بالسجن 3 سنوات، كما برأت 109 متهمين وانقضاء الدعوى لمتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة.

كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان و2 مليون لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة و25 مليونا لكلية الهندسة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهما محبوسا، بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

وشملت التهم التخريب والإتلاف المتعمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.