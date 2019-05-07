 ميركل لـ السراج : يجب العودة للمفاوضات على أساس إتفاق أبوظبي - صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – استقبلت المستشارة أنجيلا ميركل رئيس المجلس الرئاسي مساء الثلاثاء فائز السراج في برلين  عقب وصوله قادماً من العاصمة الإيطالية روما .

وقال السفير الألماني أوليڤر أوزكا : ”  تأتي الزيارة لمناقشة الوضع في ليبيا في أعقاب الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي ودعت كلا الطرفين إلى العودة إلى العملية السياسية واستئناف المفاوضات تحت قيادة الأمم المتحدة بناءً على إتفاق أبوظبي” .

وأضاف : ” كما ناقشت المستشارة والسراج الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى مراكز الاحتجاز.  ورحبت بالمثل بوقف إطلاق النار الإنساني طوال شهر رمضان الذي اقترحته مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا ⁦غسان سلامة ” .

وتأتي هذه التصريحات ضمن زيارة أوروبية إستهلها السراج من إيطاليا إلى ألمانيا ثم إلى فرنسا وبريطانيا بحثاً عن الدعم وفقاً لما أعلنه مكتبه الإعلامي ومكتب وزير الداخلية بحكومته فتحي باشاغا الذي يرافقه في هذه الزيارة التي لا يبدوا بأن السراج يحصد نتائجها كما كان يخطط بعد هذا التصريح من ميركيل وتصريح رئيس وزراءإيطاليا على ضرورة الحل السياسي وإعتزامه لقاء حفتر قريباً .

المرصد – متابعات