ليبيا – استقبلت المستشارة أنجيلا ميركل رئيس المجلس الرئاسي مساء الثلاثاء فائز السراج في برلين عقب وصوله قادماً من العاصمة الإيطالية روما .

وقال السفير الألماني أوليڤر أوزكا : ” تأتي الزيارة لمناقشة الوضع في ليبيا في أعقاب الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي ودعت كلا الطرفين إلى العودة إلى العملية السياسية واستئناف المفاوضات تحت قيادة الأمم المتحدة بناءً على إتفاق أبوظبي” .

1/2: Chancellor Angela Merkel today welcomed PM Sarraj in Berlin to discuss the situation in Libya following the military offensive of the LNA. She called upon both parties to return to the political process and resume negotiations under UN lead, based on the Abu Dhabi agreement. pic.twitter.com/WadSwk6NFJ

