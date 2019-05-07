إيطاليا – عزز ميلان فرصه في المشاركة الأوروبية خلال الموسم المقبل، وحافظ على أمله في التأهل لدوري الأبطال بعدما تغلب على ضيفه بولونيا 2-1، اليوم الاثنين في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وأحرز ثنائية ميلان كل من سوسو وفابيو بوريني، في (د.37 و67)، بينما أحرز بولونيا هدفه الوحيد عبر ماتيا ديسترو في (د.73) .

وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد لوكاس باكيتا من صفوف الفريق في (د.75)، لحصوله على الإنذار الثاني. كما شهدت الثواني الأخيرة من المباراة طرد نيكولا سانسوني وميتشل دايكس من صفوف بولونيا.

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس بفارق المواجهتين المباشرتين مع روما السادس، وثلاث نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الرابع، والأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

المصدر: وكالات