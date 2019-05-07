نجما أياكس المغربيان يحددان موقفهما من صيام رمضان

نجما أياكس المغربيان يحددان موقفهما من صيام رمضان

هولندا – كشفت العديد من التقارير أن النجمين المغربيين في صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش ونصير مزراوي أبلغا إدارة فريقهما بالتزامهما الصيام في شهر رمضان.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن زياش ومزراوي سيكونان صائمين خلال مواجهة فريقهما أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي غدا الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسيكون موعد الإفطار بعد ربع ساعة من بداية المباراة التي ستنطلق في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب “يوهان كرويف” في العاصمة الهولندية أمستردام.

من جهته، حذر مدرب اللياقة البدنية في النادي الهولندي، رايموند فيرهيجين، من أن الامتناع عن تناول الطعام والشراب طيلة النهار سيجعل اللاعبين يعانيان في وقت شديد الحساسية للفريق الذي يحلم بتحقيق الثلاثية، وتمسك اللاعبين بالصيام سيفسد نظامهما الغذائي ويغير نمط تدريبهما خلال الـ 11 شهرا الماضية.

يذكر أن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي انتهت بفوز أياكس بهدف دون رد، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 1996.

المصدر: وكالات