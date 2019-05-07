اليابان – هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء إذ واجه المستثمرون لدى عودتهم من عطلة لعشرة أيام مخاوف من أن مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية قد تكون معرضة لخطر الانهيار.

وظلت الأسواق اليابانية مغلقة منذ 27 أبريل نيسان وحتى السادس من مايو أيار بسبب عطلات الأسبوع الذهبي.

وفي وقت متأخر من يوم الأحد، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسواق المال بإعلان أنه سيرفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية يوم الجمعة، مما أدى إلى عمليات بيع عالمية في البورصات.

ونزل نيكي 1.5 بالمئة إلى 21923.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 12 أبريل نيسان.

وبعد إغلاق السوق، قالت وزارة التجارة الصينية إن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني سيزور الولايات المتحدة في التاسع والعاشر من مايو أيار لإجراء محادثات تجارة ثنائية بدعوة من مسؤولين أمريكيين كبار.

وتراجع أداء الشركات الأكثر انكشافا على الصين مثل شركات تصنيع معدات البناء والتشغيل الآلي للمصانع. وهوى سهم كوماتسو المحدودة عشرة بالمئة ونزل سهم ياسكاوا إلكتريك 6.4 بالمئة وهبط سهم فانوك كورب 3.2 بالمئة.

في المقابل ارتفع سهم سوني كورب 3.8 بالمئة لتوقعات بأن تحقق الشركة أرباح تشغيل 810 مليارات ين (7.32 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس آذار. وبحسب إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالي، فسيكون هذا تراجعا سنويا بنسبة 9.4 بالمئة لكن النتائج ستظل أعلى من توقعات السوق التي تدور بين 700 و750 مليار ين.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 1599.84 نقطة.

رويترز