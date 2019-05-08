كندا – يعاني أغلب الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر والتي قد تسبب الصلع الذي يعتبر مسألة وراثية تنتقل عبر الجينات الوراثية.

نشر موقع “healthline” الطبي تقريراً حول تساقط الشعر، مشيرين إلى أن كثرة استخدام المواد الخاصة بفرد الشعر تعد من أبرز الأسباب المؤدية لذلك، كما أن استخدام الصبغات الملونة تسبب ضرراً كبيراً لصحة الشعر، ونصح التقرير بالحدّ من استخدام تلك المواد الكيماوية المضرة.

وأوضح التقرير أن حدوث مشاكل في هرمونات الجسم كالهرمونات الأنثوية أو الغدد الصماء من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر. كذلك قد يؤدي الإصابة بالأنيميا في تساقط الشعر، وبالتالي من الضروري أخذ المكملات الغذائية الضرورية لعلاج نقصان الدم.

وركز التقرير أيضاً أن الضغط النفسي يؤدي إلى تساقط الشعر، ولذا نجد أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والاكتئاب يعانون من تساقط الشعر، ولا يمكن علاج تلك الأزمة إلا بالتخلص من التوتر والهدوء.

المصدر : مجلة وسع صدرك