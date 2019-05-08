إيران – أعلنت المديرة التنفيذية السابقة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران أير”، فرزانة شرفبافي أن تركيا وافقت على تزويد طائرات الشركة بالوقود بدءا من يوم الجمعة المقبل، رغم الحظر.

وأوضحت شرفبافي، في مراسم تسليمها منصب الإدارة التنفيذية اليوم الثلاثاء للمدير الجديد “دهقاني زنكنة”، بأنه تم أدراج الشركة على لائحة الحظر الأمريكي في 4 نوفمبر الماضي، بحيث امتنعت شركات الوقود تزويد طائرات “إيران أير” في رحلاتها الأوروبية.

وأضافت شرفبافي أنه بعد 4 أشهر من الجهود الحثيثة وافقت تركيا على تزويد طائراتنا بالوقود بدءا من الجمعة المقبلة.

وأشارت إلى أن العديد من الدول وضعت قيودا لفتح أجوائها أمام طائرات “إيران أير”، بجانب عدم السماح للشركة افتتاح مكاتب لديها، ومع ذلك حافظنا على جداول تسيير الرحلات وحتى دشنا رحلات في مسارات جديدة.

المصدر: RT