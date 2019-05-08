ليبيا – أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء قراراً يقضي بتعيين عميد جديد لبلدية قصر بن غشير.

رئيس الحكومة المؤقتة سمى في قراره رقم “49” للعام الحالي والذي تلقت المرصد نسخة منه محمد علي عجاج عميداً لبلدية قصر بن غشير.

وفي قرار أخر،سمى رئيس الحكومة المؤقتة عميداً جديداً لبلدية سوق الخميس امسيحل.

الثني كلف في قراره رقم “45”للعام الحالي والذي تلقت المرصد نسخة منه مصطفى البشير مصطفى عميدا لبلدية سوق الخميس امسيحل.

وطالب الثني الجهات المختصة العمل بالقرارين من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامهما.