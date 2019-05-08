ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية طارق الجروشي اليوم الثلاثاء إنه يجب تقديم رئيس المجلس الرئاسي الذي وصفه بـ”غير الدستوري” فائز السراج وفتحي باشاغا والمتورطين في جلب المرتزقة للمحكمة باعتبارهما مجرمي حرب. .

الجروشي أوضح بحسب وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن استجلاب المرتزقة الأجانب لقتل المواطنين الليبيين وقصف المدن يعد جريمة حرب مكتملة الأركان , لافتًا إلى أن الطيار البرتغالي (جيمي ريس البالغ من العمر 29 عام) الذي قبضت عليه وحدات القوات المسلحة يتقاضى أموال الليبيين لقتلهم، فضلاً عن أموال التأمين على حياتهم.

وكشف الجروشي على أنه لا يزال هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب يقاتلون على كافة أصناف الجوية والدفاعية المتخصصة والمشاة البرية مع قوات الوفاق .

ودعا عضو البرلمان أبناء طرابلس إلى الانتفاض على المليشيات وعلى حكومة السراج التي وصفها بـ”غير الشرعية” بعد أن قدمت القوات المسلحة أدلة عديدة تبرهن على من يقاتل إلى جانب المليشيات .

وطلب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الحكومة البرتغالية بإيضاح موقفها من مشاركة طيارين مرتزقة برتغاليين إلى جانب “مليشيات الرئاسي غير الدستوري” , مشيراً إلى أن أي دولة يثبت دعمها أو تورطها مع المليشيات تضع مصالحها مع ليبيا في خطر .