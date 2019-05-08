فيينا – ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط شح الأسواق بفعل العقوبات الأمريكية على مصدري الخام إيران وفنزويلا فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي ارتفعت فيها واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي لشهر أبريل نيسان.

وفي الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 61.96 دولار للبرميل، مرتفعة 56 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة فوق أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وفي ظل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية ما زالت شحيحة.

وقال أولي هانسن مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو الدنمركي ”النظرة المستقبلية الأساسية المتسمة بشح المعروض والداعمة للسعر لم تتغير“.

وزادت واردات الصين من النفط الخام في أبريل نيسان إلى مستوى قياسي للشهر عند 10.64 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك صدرت يوم الأربعاء. وتلك زيادة 11 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي. والصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

رويترز