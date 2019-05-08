مصر – أيدت محكمة النقض المصرية حكما كانت قد أصدرته محكمة جنايات في 2017 بإعدام 13 شخصا أدينوا بالانتماء لجماعة متشددة وارتكاب عمليات إرهابية.

وقالت مصادر قضائية، أمس إن المحكمة أيدت أيضا أحكاما بسجن 17 آخرين بالمؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم أجناد مصر”.

وتقول لائحة الاتهامات في القضية إن المتهمين “نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة”، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن المصرية.

وتعد محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن.

وكان التنظيم أعلن لأول مرة عن وجوده في يناير 2014 وشن أول هجماته في نوفمبر 2013.

وكثف متشددون في مصر هجماتهم على قوات الأمن وأهداف أخرى منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

المصدر: وكالات