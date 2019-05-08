ألمانيا – انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول ووصفه بـ”غير الشفاف وغير المفهوم”.

وقال ماس في تصريحات صحفية اليوم : “إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من تقرر من يتولى رئاسة بلدية اسطنبول”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اعتبر قرار اللجنة العليا للانتخابات بالخطوة المهمة و”الخطوة الأفضل” نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق من اليوم قرارا بإلغاء نتائج التصويت السابق في مدينة اسطنبول التي خسر فيها مرشح “العدالة والتنمية”، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أمام منافسه من “حزب الشعب الجمهوري”، أكبر قوة في معسكر المعارضة، أكرم إمام أوغلو، وإجراء انتخابات جديدة في المدينة، بعد طلب من “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، ستجري يوم 23 يونيو المقبل.

وجرت في تركيا، يوم 31 مارس الماضي، الانتخابات المحلية في عموم البلاد، وخسر “حزب العدالة والتنمية” في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة.

المصدر: وكالات