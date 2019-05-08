مصر – تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً نادرة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق أثناء ارتدائها الفستان الأبيض في حفليّ زفاف مختلفين لها.

وبدا شكلها في إحداها مختلفاً عن ذلك الذي تتمتع به اليوم. وأحدثت الصور ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الممثلة أنها تزوجت مرات كثيرة. وقالت أثناء حلولها ضيفة على برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان أبو جبل على شاشات “النهار” و”القاهرة والناس” المصريتين و”الحوار” التونسية إن عدد زيجاتها يتراوح بين 10 و11.

ويشار إلى أن الفنانة تظهر في الموسم الرمضاني في مسلسل “حدوتة مرة” الذي تغني مقدمته الفنانة أنغام ويشارك فيه كل من محمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وولاء الشريف وسلمى أبو ضيف ومايان السيد والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة. وهو من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد.

المصدر : وسائل التواصل الاجتماعي