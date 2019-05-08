ليبيا – أعرب عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية عن تمنياته بأن يكون الأداء السياسي والمدني بمستوى تقدم الجانب العسكري التابع للوفاق ، متقدماً لتهنئة لكل الشعب الليبي بالأخص من إعتبر أنهم يدافعون عن المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس في مواجهة القوات المسلحة الليبية .

بن عطية طالب خلال مداخلة هاتفية أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد السياسيين والنخب والأعيان والحكماء ببذل كافة الجهود لخدمة ما وصفها بـ”المعركة المصيرية”.

وعن أعداد النازحين والأوضاع الإنسانية في تاجوراء علق قائلاً :” النازحين في إحصائية الساعة 8 مساء 1579 عائلة بإجمالي 7895 فرد بالإضافة لـ 1498 حالة مرضية و 358 طفل رضيع جميعها تحتاج لأدوية وحليب أطفال، نحن نواجه مشكلة في المجلس البلدي حتى لا نضع التفاؤل في المقدمة هناك إشكالية بمواجهة احتياجات هؤلاء النازحين نحن نتمنى من أهل الخير والبر والإحسان أن يتوجهوا للمجلس البلدي ويمدونا بما لديهم لمساعدة النازحين”.

ولفت إلى تلقيهم المساعدات من قبل المنظمة الدولية للهجرة فقط مع العلم أنها تتأخر في ذلك بما يقارب الـ 6 أيام، مبيناً أنه تم قبل أسبوعين صرف 500 ألف دينار لتلبية الاحتياجات الضرورية للنازحين.

عميد بلدية تاجوراء دعا الجميع إلى الشعور بمعاناة النازحين المتضررين من مما وصفه بـ”العداون الغاشم والظالم” في اشارة منه إلى تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة لرفع سطوة المجموعات المسلحة عليها .