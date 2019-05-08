ويصر بيل على البقاء في “سانتياغو بيرنابيو”، مع وجود عروض من أندية كبرى قد ترغب بضمه، وفقا لصحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي، لكن راتبه المرتفع يقع عائقا أمام الصفقة.

ويتقاضي بيل حاليا راتب سنويا يقدر بـ17 مليون يورو، علما أن أندية قليلة قادرة على دفع مثل هذا المبلغ الكبير، ومنها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن فشل “الشياطين الحمر” في الحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، سيجعل النادي بنسب كبيرة يصرف النظر عن لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق.

وكان متوقعا كذلك أن يكون بيل ضمن خطط بايرن ميونيخ الألماني، الذي يسعى لتجديد فريقه مع تقدم كثير من نجومه في العمر، لكن العملاق البافاري لم يبد أي اهتمام حتى الآن.

ويبدو أن خيارات بيل باتت محدودة، وعلى الأغلب لن يتم اصطحابه في الجولة الأميركية لريال مدريد بعد انتهاء الموسم، وفقا لـ”ماركا”.