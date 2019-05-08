توقعات بتراجع إنتاج “أوبك” إلى 30.3 مليون برميل يوميا في 2019

توقعات بتراجع إنتاج “أوبك” إلى 30.3 مليون برميل يوميا في 2019

الولايات المتحدة – تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن يبلغ متوسط إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 30.3 مليون برميل يوميا في 2019، بانخفاض 1.7 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2018.

وقالت الإدارة في بيان لها أمس إنها تتوقع في 2020، أن ينخفض إنتاج (أوبك) بمقدار 400 ألف برميل يوميا إلى نحو 29.8 مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى أن التراجع المتوقع في إنتاج النفط سيكون مصدره من فنزويلا وإيران في 2019 و2020، ولكن سيتم تعويضه جزئيا بزيادة الإنتاج من أعضاء أوبك الآخرين.

وقال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنكنة، مرارًا إن بلاده سترد على أي “تهديدات” من جانب دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، دون تسمية دول بعينها.

وكانت السعودية والإمارات أعلنت استعدادهما لتعويض سوق النفط بالإمداد اللازم بعد قرار واشنطن بمنع تجديد الإعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيراني.

وتوقعت الإدارة أن يرتفع سعر خام برنت في التعاملات الفورية 70 دولارا في 2019 و67 دولارا في 2020، أعلى بمقدار 5 دولارات تقريبا في توقعات سابقة، مقابل متوسط 71 دولارا في 2018.

وبلغ متوسط أسعار خام برنت في التعاملات الفورية 71 دولارا للبرميل في أبريل/ نيسان الماضي، بزيادة 5 دولارات للبرميل في الشهر السابق له.

وقالت الإدارة إن توقعات ارتفاع أسعار النفط الخام، تعكس تشديد أسواق النفط (خفض الإنتاج أو قلة المعروض) في منتصف 2019، وزيادة مخاطر تعطل الإمدادات على الصعيد العالمي.

وتتوقع الإدارة أن تتراجع مخزونات النفط العالمية بمقدار 200 ألف برميل يوميا في 2019 ثم تزيد بمقدار 100 ألف برميل يوميا في 2020.

الأناضول