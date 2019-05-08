وأضاف الاتحاد الروسي أن مدربها وزوجها أليكسي سافين تعرضا للإيقاف أربع سنوات بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

وقرار الإيقاف يعني انتهاء مستقبل العداءة سافينا الرياضي باعتبار أن عمرها الحالي هو 29 عاما.

وسبق لسافينا أن شاركت باسم مزور في مسابقات أوروبية، فهي كانت تحمل الجنسية الأوكرانية قبل ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، لكنها أصبحت تحمل الجنسية الروسية لاحقا، مما حرمها من المشاركة باسمها الحقيقي بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على الاتحاد الروسي لألعاب القوى بسبب فضائح المنشطات.