ليبيا – أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أنه يسعى للقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في القريب العاجل، بعد استقباله اليوم في روما رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

وقال كونتي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية: “تحدثت اليوم مع الرئيس السراج… وأنا على ثقة من أنني سوف ألتقي بصورة مباشرة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قريبا”.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية: “في كل محادثاتي مع كل الأطراف ما زلت أقول إن الحل لا يمكن أن يمر بالوسائل العسكرية”، قائلاً أن هناك حالة من الجمود، وأن السيناريو الحرج يمكن أن يتطور إلى وضع أكثر حرجا من لحظة إلى أخرى.

وكان السراج قد وصل مساء الاثنين إلى روما في زيارة تشاور قصيرة إلى ايطاليا على رأس وفد يضم وزراء حكومته ( الخارجية والداخلية ) ومستشاري الرئيس السياسي والأمن القومي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب وسفيريه لدى روما والإتحاد الأوروبي.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الإيطالية إن “الاجتماع أتاح فرصة للاطلاع على آخر التطورات على أرض الواقع وتبادل وجهات النظر حول الوضع الليبي”.

وذكر البيان أن “رئيس مجلس الوزراء أكد من جديد التزام الحكومة الإيطالية القوي بإعادة تنشيط عملية سياسية فعالة ومستدامة”، كما أكد على “ضرورة تجنب المزيد من أعمال العنف من أجل بدء لقاء بين الأطراف المعنية، تحت مظلة الأمم المتحدة وبدعم متماسك من جانب المجتمع الدولي”.

وخلص كونتي الى القول إن ما سلف ذكره يأتي “لصالح الشعب الليبي، واستقرار البلد والمنطقة بأسرها”، وفق البيان.

وأفاد كونتي بأن إيطاليا تدرك جيدا أن الحرب يمكن أن تتسع بما يلحق الضرر بليبيا والمنطقة، مضيفا أن “جهود بلاده لن تتوقف إلى أن تجد نهاية سريعة وعادلة توقف نزيف الدم”.

المرصد – متابعات

المصدر : آكي + كوريري ديلا سيرا