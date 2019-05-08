إسبانيا – اختارت الصحف الإسبانية عناوين قاسية في وصف الخروج المذل لبرشلونة من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام ليفربول برباعية بيضاء أمس، رغم تقدمه بثلاثية نظيفة ذهابا.

وكتبت صحيفة “سبورت” الكاتالونية على خلفية سوداء على صدر صفحتها الأولى: “أكبر سخرية في التاريخ”.

وألقت الصحيفة بمسؤولية الإقصاء القاري على مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، مضيفة: “كتب برشلونة الصفحة الأكثر سوداوية من خلال خروج لا يغتفر على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال”.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، فوصفت الخسارة بأنها “عار”.

وكتبت في صفحتها الأولى “برشلونة من دون روح يتعرض لنكسة في أنفيلد”.

أما صحف مدريد، فأعربت عن صدمتها أكثر من ازدرائها بالغريم التقليدي. وكتبت “آس”، “صدمة في ليفربول”، مضيفة “كارثة جديدة لبرشلونة في دوري الأبطال والثلاثية تتبخر” في إشارة لما كان يسعى إليه الفريق الكاتالوني المتوج بلقب الدوري الإسباني، لإحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال تكرارا لإنجاز عامي 2009 و2015.

أما صحيفة “ماركا”، فتحدثت عن الظروف التي كانت تصب في صالح برشلونة قبل مباراة الإياب بقولها “مع الفوز بثلاثية نظيفة ذهابا… مع حسم الليغا… مع سابقة روما… مع احتضان ملعب واندا متروبوليتانو (في مدريد) النهائي… مع خروج ريال مدريد… مع أفضل لاعب في العالم (ميسي)” قبل أن تختتم بالقول “إنه فشل تاريخي”.

المصدر: أ ف ب