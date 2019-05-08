الولايات المتحدة – أكدت شركة جوجل أنها تجري بالفعل تجارب على نماذج أولية لهاتف قابل للطي، إلى جانب اختبارها شاشات قابلة للطي منذ فترة طويلة، لكن عدم توقع وجود نسخة قابلة للطي من هواتف بيكسل الرائدة أو هواتف Pixel 3A الأقل تكلفة في أي وقت قريب.

ولا يعد اختبار غوغل للهواتف القابلة للطي مفاجأة، إذ كشفت الشركة عن دعمها بشكل مدمج للشاشات القابلة للطي ضمن نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد في شهر نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن تكشف سامسونغ رسمياً في الشهر نفسه عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold.

وظهرت في شهر مارس تقارير حول حصول غوغل على براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا الهواتف القابلة للطي عبر تصميم يشبه الصدفة، مما يؤكد أن الشركة تختبر أنواعاً مختلفة من التصميم في قسم النماذج الأولية الخاص بها.

وتأتي تجربة غوغل للهواتف القابلة للطي في الوقت الذي تكافح فيه شركات تصنيع الهواتف في جميع المجالات مع ارتفاع أسعار الهواتف المتميزة، وقالت غوغل في الأسبوع الماضي: إن مبيعات هواتف بيكسل أقل هذا العام من العام الماضي بسبب الضغوط في سوق الهواتف الذكية المتميزة.

ويشعر خصوم غوغل بالضغوط أيضاً، إذ قالت شركة أبل الأسبوع الماضي: إنها باعت عدداً أقل من أجهزة آي فون عاماً بعد عام، بينما تكافح شركة سامسونغ مع عائدات الهواتف المخيبة للآمال.

رويترز