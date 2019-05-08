الصين – اتسع فائض الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 2.48 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، على أساس شهري.

وقالت مصلحة الجمارك الصينية، الأربعاء، إن فائض ميزان تجارة بكين مع واشنطن بلغ 21.01 مليار دولار في أبريل الماضي، صعودا من 20.5 مليارا دولار في مارس/ آذار 2019.

ونتيجة العجز التجاري لصالح بكين، فرض الولايات المتحدة منذ يونيو/ حزيران 2018، تعريفات جمركية وزادت أخرى بهدف تقليص العجز.

والثلاثاء، قال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، إن مفاوضات بلاده التجارية مع الصين ستستأنف، الخميس، في واشنطن.

وبدأ البلدان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، محادثات تجارية تهدف إلى خفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

وفي 2018، صعد فائض الميزان التجاري للصين، بنسبة 17.14 بالمئة مع الولايات المتحدة إلى 323.3 مليار دولار.

وكتب ترامب على تويتر، الأحد الماضي، أنه سيزيد هذا الأسبوع التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمئة.

الأناضول